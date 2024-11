Incidente stradale a Milano: grave un’anziana travolta da un’auto

Un tragico incidente in via Enrico Gonzales ha coinvolto due anziani pedoni.

Un pomeriggio drammatico a Milano

Giovedì 7 novembre, nel pomeriggio, un tragico incidente ha scosso la zona di Corvetto a Milano. Due anziani, un uomo di 75 anni e una donna di 74 anni, sono stati investiti da un’automobile mentre attraversavano via Enrico Gonzales. L’incidente è avvenuto intorno alle , e le prime notizie parlano di condizioni critiche per la donna, che è stata immediatamente trasportata in ospedale in codice rosso.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, i due anziani stavano attraversando sulle strisce pedonali quando un’automobilista li ha travolti. La violenza dell’impatto ha sbalzato i pedoni sull’asfalto, causando gravi ferite alla donna. La centrale operativa del 118 ha prontamente inviato due ambulanze e un’automedica sul luogo dell’incidente, data la gravità della situazione. La donna è stata intubata e trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove i medici stanno monitorando le sue condizioni critiche.

Le conseguenze per i coinvolti

Il 75enne, pur riportando traumi, ha avuto una sorte migliore e è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli. Le autorità locali stanno ora indagando sull’incidente per chiarire la dinamica esatta e le responsabilità. La polizia è presente sul posto per effettuare i rilievi necessari e raccogliere testimonianze che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza stradale, in particolare per i pedoni, che spesso si trovano in situazioni vulnerabili.