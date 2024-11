Le autorità e i volontari intensificano le ricerche per ritrovare Gino Panaiia.

La scomparsa di Gino Panaiia

La comunità di Zibido San Giacomo è in allerta per la scomparsa di Gino Panaiia, un giovane di 25 anni originario di Milano. Il ragazzo è scomparso nella notte di Halloween, dopo aver lasciato un locale per dirigersi verso casa della fidanzata. Le autorità locali, insieme ai volontari della Protezione civile, stanno lavorando incessantemente per ritrovarlo. La sindaca Sonia Belloli ha espresso la sua gratitudine per l’impegno dei soccorritori e ha assicurato che ogni sforzo sarà fatto per riportare Gino a casa.

Le operazioni di ricerca

Le ricerche si stanno concentrando in un’area specifica che va dal Castello Visconteo di Binasco fino a cascina Pioltino e cascina Casiglio. Le operazioni sono coordinate dall’Unità di crisi locale (UCL), che sta collaborando con i Vigili del fuoco e i carabinieri. La sindaca ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra in queste situazioni critiche, evidenziando come il controllo meticoloso del territorio sia fondamentale per risolvere il caso. Al momento, non ci sono aggiornamenti significativi, ma le autorità continuano a mantenere alta la vigilanza.

Il supporto alla comunità

In segno di solidarietà, il Comune ha deciso di fornire ristoro ai volontari impegnati nelle ricerche, offrendo cibo e bevande per sostenere il loro impegno. La comunità si è mobilitata, dimostrando un forte senso di unità e supporto nei confronti della famiglia di Gino. La sindaca ha anche espresso la sua vicinanza ai familiari, assicurando che tutto il possibile sarà fatto per riportare il giovane a casa sano e salvo.

Un appello alla popolazione

Le autorità locali invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare la polizia. Ogni piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini. La scomparsa di Gino ha colpito profondamente la comunità, che si unisce in preghiera e speranza per il suo ritorno. La sindaca ha ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, sottolineando che insieme si può fare la differenza.