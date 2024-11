Un pomeriggio di paura per un ragazzino di 12 anni caduto dalla bici a Pioltello.

Attimi di paura a Pioltello

Nel pomeriggio di ieri, martedì 5 novembre, un incidente ha scosso la tranquillità di Pioltello, un comune situato nell’hinterland est di Milano. Un ragazzino di soli 12 anni è caduto rovinosamente mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, generando attimi di apprensione tra i presenti. L’incidente è avvenuto intorno alle in via Roma, dove il giovane ciclista ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra in modo violento.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Subito dopo la caduta, è scattato l’allerta. La Centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha ricevuto la chiamata e ha inviato sul posto un’ambulanza dei Vos di Gorgonzola in codice giallo, insieme a un’automedica. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, prestando le prime cure al ragazzo, che è stato poi trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Segrate. Le condizioni del giovane sono state monitorate con attenzione, ma fortunatamente non sembrano essere gravi.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente

La Polizia Locale di Pioltello è intervenuta per gestire la situazione e ha parzialmente chiuso il traffico per facilitare i soccorsi. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei passanti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni, sembra che il giovane ciclista abbia perso il controllo della bici senza l’intervento di altri veicoli. Le condizioni dell’asfalto erano buone e non sono state riscontrate buche o ostacoli che potessero aver causato la caduta.

Questo episodio mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale, soprattutto per i più giovani. È fondamentale che i genitori e le scuole sensibilizzino i ragazzi sull’uso corretto della bicicletta e sulle precauzioni da adottare per evitare incidenti. La comunità di Pioltello si stringe attorno al giovane ciclista, sperando in una pronta guarigione.