Tre individui ripresi dalle telecamere mentre appiccano il fuoco al centro sportivo.

Un incendio che ha scosso la comunità

Nella notte tra martedì e mercoledì, un vasto incendio ha colpito il centro sportivo Sport Village di Rozzano, situato in viale Campania. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno distrutto la tensostruttura e il bar annesso, causando danni ingenti. L’allerta è scattata poco dopo le 23, quando i residenti della zona hanno notato il fumo e le fiamme che si alzavano nel cielo notturno.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con diversi mezzi per domare il rogo, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Secondo le prime informazioni, si sospetta che si tratti di un atto doloso, un’ipotesi che ha destato preoccupazione tra i cittadini e gli sportivi che frequentano il centro.

Telecamere di sorveglianza e indagini in corso

Le indagini sono state avviate grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza comunali, che hanno ripreso tre individui mentre versavano un liquido infiammabile, presumibilmente benzina, attorno alla struttura. Questo elemento potrebbe rivelarsi cruciale per identificare i responsabili di questo grave atto. Le autorità stanno analizzando i filmati per raccogliere ulteriori prove e testimonianze.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti o intossicati a causa dell’incendio, ma i danni al centro sportivo sono significativi. La struttura, gestita da un’associazione locale, resterà chiusa temporaneamente per inagibilità, lasciando molti atleti e appassionati di sport senza un luogo dove allenarsi e praticare le loro attività.

Le reazioni della comunità

La notizia dell’incendio ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti di Rozzano. Molti hanno espresso il loro disappunto per l’accaduto, sottolineando l’importanza del centro sportivo per la comunità locale. “È un luogo di aggregazione e sport, non possiamo permettere che atti del genere rovinino ciò che abbiamo costruito”, ha dichiarato un membro dell’associazione che gestisce il centro.

Le autorità locali hanno promesso di fare tutto il possibile per garantire la sicurezza della comunità e per prevenire futuri atti vandalici. Nel frattempo, la speranza è che i responsabili di questo incendio doloso vengano identificati e portati davanti alla giustizia, affinché simili episodi non si ripetano mai più.