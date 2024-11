Un incendio ha colpito il centro sportivo di Rozzano, danneggiando gravemente le strutture.

Un incendio che ha sconvolto la comunità

Nella notte tra martedì e mercoledì, il centro sportivo Sport Village di viale Campania a Rozzano è stato teatro di un incendio devastante. Le fiamme, divampate poco dopo le 22, hanno rapidamente avvolto il bar e le tensostrutture, danneggiando gravemente gli impianti sportivi presenti all’interno. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno lavorato per diverse ore per domare il rogo, riuscendo a completare le operazioni solo intorno all’1.30 del mattino.

Le indagini sono in corso

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri, sono già al lavoro per chiarire le cause dell’incendio. Secondo le prime informazioni, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un incendio doloso. Gli investigatori stanno esaminando le telecamere a circuito chiuso della zona, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati, ma la struttura è stata dichiarata inagibile, lasciando la comunità locale in preoccupazione per il futuro del centro sportivo.

Un centro sportivo importante per Rozzano

Il Sport Village rappresenta un punto di riferimento per gli sportivi di Rozzano e dei comuni limitrofi. La sua chiusura, anche se temporanea, potrebbe avere ripercussioni significative sulle attività sportive e ricreative della zona. I cittadini e gli atleti locali sperano in una rapida risoluzione delle indagini e in un recupero della struttura, fondamentale per la vita sociale e sportiva della comunità. La speranza è che il centro possa tornare a funzionare al più presto, ripristinando così un luogo di aggregazione e sport per tutti.