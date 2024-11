Scoperta maxi frode ai danni dello Stato: 19 arresti e milioni di euro coinvolti

Un'operazione della guardia di finanza ha portato alla luce un sistema di truffe e riciclaggio

Il meccanismo della frode

Un’operazione della guardia di finanza ha svelato un complesso sistema di frodi ai danni dello Stato, con un valore stimato di quasi 14 milioni di euro. Le indagini, avviate nel 2023, hanno portato all’arresto di 19 persone, tra cui sette in carcere e altrettante agli arresti domiciliari. Il sodalizio criminale, composto da imprenditori e professionisti compiacenti, ha utilizzato aziende fittizie per ottenere finanziamenti pubblici garantiti dallo Stato, attraverso false fatturazioni e bilanci manomessi.

Le modalità operative del sodalizio

Il gruppo criminale si è specializzato nella creazione di società di comodo, spesso nel settore della commercializzazione di carta e cartone, per accedere a prestiti garantiti. Utilizzando prestanomi, gli associati acquistavano quote di queste aziende e, con l’aiuto di un professionista, alteravano i bilanci per far apparire le società come solide e in grado di restituire i finanziamenti. Una volta ottenuti i prestiti, i fondi venivano rapidamente drenati verso conti correnti personali o utilizzati per acquisti di lusso, come auto di alta gamma e orologi di valore.

Il ruolo della guardia di finanza

Le indagini della guardia di finanza hanno rivelato un’operazione ben orchestrata, con un’accurata pianificazione per ingannare le istituzioni finanziarie. Gli investigatori hanno monitorato un capannone a Cinisello Balsamo, dove il sodalizio organizzava vere e proprie messe in scena per simulare attività aziendali. I membri del gruppo si sono mostrati abili nel creare un’apparenza di legittimità, allestendo locali con macchinari e assumendo falsi operai. Questo “cinema”, come lo definivano, serviva a convincere i funzionari bancari della solidità delle aziende coinvolte.

Le conseguenze legali e finanziarie

La maxi frode ha portato alla luce non solo un danno economico per lo Stato, ma anche gravi conseguenze legali per i membri del sodalizio. Le accuse includono associazione a delinquere, truffa aggravata e riciclaggio. Le indagini hanno bloccato circa 18 milioni di euro di finanziamenti, evitando ulteriori danni. Questo caso evidenzia l’importanza della vigilanza e della trasparenza nel sistema finanziario, per prevenire simili abusi in futuro.