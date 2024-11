Un grave episodio di violenza porta a un'agitazione di otto ore nel settore ferroviario.

Un episodio di violenza inaccettabile

Il pomeriggio di lunedì 4 novembre ha visto un grave episodio di violenza sulla linea ferroviaria Genova-Busalla, dove un capotreno è stato accoltellato. Questo evento ha scatenato una reazione immediata da parte dei sindacati del settore, che hanno proclamato uno sciopero di otto ore per martedì 5 novembre. L’agitazione, indetta da organizzazioni come Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo Ntv e Trenord, con l’obiettivo di richiedere maggiori tutele e controlli per la sicurezza dei lavoratori.

Le conseguenze dell’aggressione

Il capotreno, un uomo di 40 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi, dove le sue condizioni sono state giudicate delicate. I presunti aggressori sono stati prontamente fermati dai carabinieri, ma la preoccupazione per la sicurezza del personale ferroviario rimane alta. I sindacati hanno evidenziato come questo sia solo l’ultimo di una serie di attacchi violenti subiti dal personale di front-line, sottolineando l’urgenza di interventi da parte delle autorità competenti.

Richieste dei sindacati

In una nota ufficiale, i sindacati hanno espresso la loro indignazione per la mancanza di misure di sicurezza adeguate. “Le violente aggressioni al personale sono aumentate negli ultimi mesi e non abbiamo visto alcun intervento significativo per tutelare i lavoratori”, hanno dichiarato. La proclamazione dello sciopero è quindi vista come una necessità per richiamare l’attenzione su una situazione che non può più essere ignorata. La protesta si svolgerà dalle 9 alle 17, con possibili cancellazioni e variazioni nei servizi ferroviari, come già comunicato da Trenord.

Impatto sui servizi ferroviari

Trenord ha avvisato che i treni regionali e suburbani, così come il servizio aeroportuale in Lombardia, potrebbero subire cancellazioni e modifiche nei percorsi a causa dello sciopero. Tuttavia, le fasce di garanzia non saranno coinvolte, garantendo un minimo di servizio per i pendolari. I viaggiatori sono invitati a controllare gli orari e le eventuali variazioni prima di mettersi in viaggio. Questo sciopero rappresenta un momento cruciale per il settore ferroviario, evidenziando la necessità di un intervento deciso per garantire la sicurezza di chi lavora e di chi viaggia.