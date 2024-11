Un'inchiesta audace nel cuore del bosco della morte per combattere lo spaccio di droga.

Un’operazione audace nel parco delle Groane

L’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, ha intrapreso un’operazione audace nel parco delle Groane, un’area verde situata tra il Milanese e la Brianza, tristemente nota per essere diventata un punto di riferimento per lo spaccio di droga. Indossando una tuta mimetica, Brumotti si è addentrato in questo luogo, che molti hanno ribattezzato bosco della morte, per documentare la situazione allarmante e tentare di fermare l’attività illecita.

Un sopralluogo rivelatore

Grazie a segnalazioni di “talpe” all’interno del bosco, Brumotti ha potuto effettuare un sopralluogo che ha rivelato un viavai incessante di persone, con oltre settanta individui contati in poche ore. Questi si muovevano tra gli alberi e i rovi, acquistando droga da pusher ben organizzati, che avevano allestito accampamenti con tende e sedie. Le riprese hanno catturato le loro conversazioni, in cui si vantavano di come il loro lavoro fosse proficuo e di come vivessero in quel luogo, senza alcun timore di essere scoperti.

Un’azione diretta contro gli spacciatori

Con l’arrivo della sera, Brumotti ha messo in atto un’azione diretta, trasformandosi in un soldato della giustizia. Confondendosi tra gli alberi, ha distrutto gli accampamenti degli spacciatori, che hanno reagito lanciando sassi. Nonostante la fatica e il rischio, l’inviato ha dimostrato un coraggio straordinario, consapevole che, sebbene non avesse risolto il problema dello spaccio, era riuscito a interrompere temporaneamente l’attività dei venditori di droga, portando alla luce una realtà che molti preferirebbero ignorare.

Un problema radicato e complesso

La situazione nel bosco delle Groane è solo la punta dell’iceberg di un problema più ampio che affligge molte aree urbane e periferiche in Italia. Lo spaccio di droga è un fenomeno complesso, alimentato da fattori economici, sociali e culturali. Le inchieste come quella di Brumotti sono fondamentali per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su un tema che richiede un intervento serio e coordinato. La lotta contro la droga non può essere condotta solo attraverso azioni sporadiche, ma necessita di un approccio sistematico che coinvolga le forze dell’ordine, le istituzioni e la comunità.