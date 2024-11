Un inseguimento ad alta velocità ha coinvolto la polizia locale in un'operazione rischiosa.

Un inseguimento che ha tenuto col fiato sospeso

Sabato scorso, un’operazione di polizia ha avuto luogo tra Noviglio e Gudo Visconti, dove gli agenti della polizia locale dell’Unione i Fontanili hanno dato la caccia a due uomini fuggiti dopo un controllo. L’inseguimento è iniziato poco prima delle sulla provinciale 203, quando gli agenti hanno segnalato a un’auto sospetta di fermarsi. Inizialmente, il conducente ha obbedito, ma ha poi deciso di ripartire, dando inizio a una corsa ad alta velocità.

Una corsa ad alta velocità

Gli agenti hanno inseguito il veicolo, che ha raggiunto velocità di oltre 130 chilometri orari. Dopo circa quindici chilometri di corsa, la pattuglia è riuscita ad affiancare i fuggitivi. Tuttavia, i due uomini hanno tentato di speronare l’auto degli agenti, cercando di mandarli fuori strada. Questo tentativo ha portato a un violento schianto, con entrambe le vetture che sono finite in un campo a bordo strada. La situazione si è fatta critica, ma gli agenti hanno mantenuto la calma e hanno continuato a inseguire i fuggitivi.

La cattura e le conseguenze

Durante il caos, uno dei due uomini è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato bloccato grazie all’intervento di altre due pattuglie. La collaborazione tra le forze di polizia ha dimostrato la loro efficienza e prontezza nell’affrontare situazioni di emergenza. Il fuggitivo catturato è stato identificato e denunciato per i reati commessi durante l’inseguimento. Questo episodio mette in luce non solo il coraggio degli agenti, ma anche i rischi che affrontano quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini.