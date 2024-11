Un giovane marocchino arrestato con oltre 250 dosi di droga in una cantina.

Un arresto sorprendente nel cuore di Milano

Milano, un luogo vibrante e dinamico, si trova spesso al centro di notizie riguardanti la criminalità. Recentemente, un’operazione della polizia ha portato all’arresto di un giovane marocchino di 26 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo arresto è avvenuto in una cantina di via degli Apuli, nel quartiere Giambellino, noto per la sua vivace vita di strada e, purtroppo, per la presenza di attività illecite.

La scoperta della droga

Gli agenti della IV sezione dell’ufficio prevenzione generale, in abiti civili, hanno condotto un servizio di controllo mirato nella zona, dove i pusher erano notoriamente attivi. Durante l’appostamento, hanno notato il 26enne e un complice, che fungeva da palo. Quando il giovane è sceso nelle cantine, gli agenti sono intervenuti prontamente, bloccandolo prima che potesse completare il suo piano. La vera sorpresa è arrivata grazie a Athena, un cane dell’unità cinofila, che ha fiutato e scoperto 1.820 grammi di hashish e mezzo chilo di cocaina, già confezionati in 183 involucri. La quantità di droga rinvenuta è allarmante e dimostra l’entità dell’operazione di spaccio che il giovane gestiva.

Il ruolo del 26enne nella rete di spaccio

Secondo le indagini, il 26enne non era solo un semplice spacciatore, ma un elemento chiave in una rete più ampia. Si occupava di prelevare la droga per poi distribuirla ai pusher di strada. Ogni giorno, inviava rendiconti dettagliati sui quantitativi di hashish e cocaina venduti, evidenziando un’organizzazione ben strutturata e operante nel quartiere. Questo arresto non solo ha messo fine a una parte di questa rete, ma ha anche sollevato interrogativi su quanto sia radicata la criminalità organizzata in alcune aree di Milano.

Le conseguenze dell’operazione

Il giovane arrestato è attualmente detenuto nel carcere di San Vittore, mentre le indagini continuano per identificare eventuali complici e smantellare completamente la rete di spaccio. Questo episodio mette in luce l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza dei cittadini. La presenza di unità cinofile come Athena dimostra l’efficacia delle tecniche di polizia moderne, capaci di scovare anche i nascondigli più insidiosi.