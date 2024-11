Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato dopo aver esploso colpi di pistola a salve in un ristorante.

Un episodio inquietante a Halloween

Nella notte di Halloween, un episodio di paura ha scosso la tranquillità di Agrate Brianza. I residenti, allarmati da colpi di pistola, hanno contattato il numero unico per le emergenze, segnalando che “qualcuno sta sparando”. Questo ha portato all’intervento immediato dei carabinieri, che si sono recati sul posto per verificare la situazione. La segnalazione ha messo in moto una risposta rapida da parte delle forze dell’ordine, pronte a garantire la sicurezza dei cittadini.

Identificazione del giovane responsabile

All’esterno di un ristorante, i militari hanno identificato un giovane di 20 anni, residente a Paderno Dugnano, nel Milanese. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere di gravi accuse, tra cui esplosioni pericolose e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La situazione ha destato preoccupazione tra i cittadini, che si sono trovati a vivere un momento di tensione in una serata normalmente dedicata ai festeggiamenti.

La pistola scacciacani e il contesto goliardico

Il giovane è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, dotata di tappo rosso, e di munizionamento a salve. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe impugnato l’arma per motivi goliardici, esplodendo alcuni colpi che hanno immediatamente allarmato i residenti. Questo episodio solleva interrogativi sulla responsabilità e sulla sicurezza, soprattutto in un contesto festivo come quello di Halloween, dove l’uso di armi, anche se non letali, può generare panico e paura tra la popolazione.