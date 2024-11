Un dramma avvenuto nella serata di domenica 3 novembre, con 130 passeggeri coinvolti.

Il tragico incidente ferroviario

La serata di domenica 3 novembre si è trasformata in un dramma per la comunità di Monza, quando una donna di 50 anni ha perso la vita travolta da un treno della linea S8. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.20, nei pressi di un passaggio a livello in via Osculati. Le circostanze che hanno portato a questa tragedia sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava in una posizione pericolosa al momento del passaggio del convoglio.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo la chiamata di emergenza, i soccorsi del 118 sono stati attivati e sono giunti sul posto insieme agli agenti della polizia e della polfer, nonché ai vigili del fuoco. A bordo del treno viaggiavano circa 130 persone, che sono rimaste bloccate tra le carrozze a causa dell’incidente. I vigili del fuoco, utilizzando un’autopompa e un carro fiamma, hanno lavorato per evacuare i passeggeri, garantendo la loro sicurezza e assistenza.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente. Secondo alcune informazioni preliminari, si sarebbe trattato di un gesto volontario da parte della vittima, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio. Questo tragico evento ha scosso la comunità locale, portando a riflessioni sulla sicurezza nei pressi dei passaggi a livello e sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza ferroviaria.