Un uomo di 37 anni arrestato per ricettazione dopo il ritrovamento di gioielli e dispositivi elettronici rubati.

Un arresto sorprendente a Milano

La polizia di Milano ha effettuato un arresto sorprendente domenica sera, quando un uomo di 37 anni, che ha dichiarato di essere un cittadino francese, è stato trovato in possesso di un vero e proprio tesoro di merce rubata. L’operazione si è svolta in un hotel situato in piazza Aspromonte, dove gli agenti hanno scoperto una vasta gamma di oggetti di valore, tra cui gioielli, tablet, computer e persino magliette di calcio autografate. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’integrità delle strutture ricettive nella città.

Il controllo di routine che ha svelato il crimine

La vicenda ha avuto inizio il 29 ottobre, quando il 37enne è stato fermato da una volante per un controllo di routine. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha affermato di non avere con sé un documento d’identità valido e ha mostrato una carta d’identità francese che, successivamente, è risultata rubata. Questo ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di approfondire le indagini sul sospettato. Dopo aver verificato la sua registrazione in un hotel, gli agenti hanno avviato una ricerca che li ha portati a rintracciarlo presso la stazione Centrale di Milano.

Il ritrovamento della merce rubata

Una volta accompagnato all’hotel, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nella camera dell’uomo, scoprendo una quantità impressionante di beni rubati. Tra gli oggetti rinvenuti vi erano gioielli di valore, dispositivi elettronici come tablet e computer, abbigliamento di marca e cellulari. Tra i pezzi più notevoli, spiccava una maglietta dell’Inter autografata dal centrocampista Nicolò Barella. Tutti questi oggetti sono stati identificati come rubati, portando l’uomo a rispondere dell’accusa di ricettazione. Inoltre, la carta d’identità francese trovata sul comodino è stata confermata come falsa, aggravando ulteriormente la sua posizione legale.