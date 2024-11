Un giovane di 25 anni scomparso dopo una serata con amici: le ricerche continuano.

La scomparsa di Gino Panaiia

La notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2024 ha segnato l’inizio di un mistero che ha colpito profondamente la comunità di Zibido San Giacomo. Gino Panaiia, un giovane di 25 anni, è scomparso nel nulla dopo aver trascorso una serata con gli amici. Alto 1,75 m, con capelli neri e occhi castani, Gino è stato visto per l’ultima volta mentre lasciava un locale a bordo del suo scooter Piaggio Liberty 125. Indossava un giubbotto blu e portava con sé un marsupio contenente il portafoglio e un cellulare, ora spento.

Le ultime tracce e le ricerche

Le indagini hanno rivelato che Gino ha avuto una discussione accesa durante la serata, il che ha sollevato preoccupazioni tra i suoi amici, che hanno tentato di impedirgli di tornare a casa da solo. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato il giovane mentre si allontanava, ma da quel momento non ci sono state più notizie. Il ritrovamento del suo scooter abbandonato ai margini di un campo ha alimentato le preoccupazioni. Il casco e alcuni indumenti sono stati rinvenuti nelle vicinanze, ma del giovane non c’è traccia.

Ipotesi e preoccupazioni

Le teorie su cosa possa essere accaduto a Gino sono molteplici. Alcuni ipotizzano un incidente, forse causato dall’ebbrezza, che potrebbe averlo portato a smarrirsi nei campi. Altri suggeriscono che possa essere stato aggredito. La famiglia e gli amici, tuttavia, smentiscono che Gino avesse problemi personali. Le ricerche, che hanno coinvolto vigili del fuoco, droni ed elicotteri, si sono estese per chilometri intorno a Zibido, senza esito. L’area è nota per attività di spaccio, il che ha portato gli investigatori a considerare la possibilità che Gino possa essersi trovato in una situazione pericolosa.