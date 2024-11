Le forze dell'ordine e i volontari continuano a cercare Gino Panaiia, scomparso a Zibido San Giacomo.

Il mistero della scomparsa di Gino Panaiia

La scomparsa di Gino Panaiia, un giovane di 25 anni residente a Milano, ha scosso la comunità di Zibido San Giacomo. Nella notte tra il 31 ottobre e il , Gino ha trascorso una serata con amici, ma da quel momento non si hanno più notizie di lui. Le ricerche, avviate immediatamente, continuano senza sosta, coinvolgendo forze dell’ordine e volontari.

Dettagli sulle ricerche e ritrovamenti

Le autorità hanno rinvenuto lo scooter di Gino abbandonato in un campo, privo di segni di incidenti. A pochi metri, è stato trovato un casco bianco, mentre un giubbotto e una scarpa sono stati scoperti a circa 500 metri dal mezzo, lungo una strada sterrata che conduce alla cascina Casiglio. Questi ritrovamenti hanno alimentato le speranze di ritrovare Gino, ma al contempo hanno sollevato interrogativi sulla sua scomparsa.

Appelli e testimonianze

La compagna di Gino, Federica, ha lanciato un appello sui social media per chiarire la situazione e ridurre le voci infondate. Ha specificato che non è stato trovato alcun corpo e che le autorità stanno indagando su diverse segnalazioni. Un ragazzo ha affermato di aver visto Gino in un bar il 2 novembre, ma le informazioni sono ancora in fase di verifica. La comunità è mobilitata, con centinaia di appelli sui social per aiutare nelle ricerche.

Un appello alla comunità

La famiglia di Gino e l’associazione Penelope Lombardia chiedono a chiunque abbia informazioni utili di contattare le forze dell’ordine. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, potrebbe rivelarsi cruciale per risolvere questo mistero. La speranza di ritrovare Gino è viva, e la comunità si unisce nel sostegno alla famiglia in questo momento difficile.