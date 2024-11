Dopo un grave episodio di violenza, i sindacati proclamano uno sciopero per la sicurezza del personale ferroviario.

Un episodio di violenza scuote il settore ferroviario

Il settore ferroviario italiano è stato scosso da un grave episodio di violenza che ha portato i sindacati a proclamare uno sciopero nazionale. Lunedì 4 novembre, un capotreno è stato accoltellato nella stazione di Rivarolo mentre prestava servizio su un treno regionale della linea Genova-Busalla. L’uomo, di 40 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi, dove le sue condizioni sono risultate delicate. Questo evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei lavoratori nel settore dei trasporti, già messo a dura prova da una serie di aggressioni negli ultimi mesi.

Le ragioni dello sciopero

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno indetto uno sciopero di otto ore per martedì 5 novembre, dalle 9 alle 17. L’agitazione coinvolgerà il personale di diverse aziende ferroviarie, tra cui Trenitalia e Italo Ntv. I rappresentanti sindacali hanno dichiarato che l’assenza di misure adeguate per garantire la sicurezza dei lavoratori è inaccettabile. “Non possiamo più tollerare la violenza contro chi lavora per garantire il servizio pubblico”, hanno affermato in una nota. La richiesta principale è quella di implementare controlli più severi e tutele per il personale in servizio sui treni.

Un’escalation di violenza da affrontare

Negli ultimi mesi, il personale ferroviario ha subito numerose aggressioni, creando un clima di insicurezza e paura. I sindacati hanno evidenziato che, nonostante le denunce pubbliche e le richieste di intervento, non si sono registrati miglioramenti significativi nella protezione dei lavoratori. L’episodio di Rivarolo è solo l’ultimo di una lunga serie di attacchi che hanno colpito il personale front-line. “È fondamentale che le forze dell’ordine intensifichino i controlli sui treni e che vengano adottate misure concrete per garantire la sicurezza di chi lavora”, hanno sottolineato i rappresentanti sindacali.

Le prospettive future per la sicurezza nel settore

La proclamazione dello sciopero rappresenta un segnale forte da parte dei sindacati, che chiedono un intervento immediato da parte delle autorità competenti. La sicurezza dei lavoratori deve diventare una priorità per il settore ferroviario, e le istituzioni devono ascoltare le richieste dei sindacati. Solo attraverso un dialogo costruttivo e l’implementazione di misure efficaci sarà possibile garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti. La speranza è che questo sciopero possa portare a un cambiamento significativo e duraturo nella gestione della sicurezza nel settore dei trasporti.