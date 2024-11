La nebbia torna a Milano e le temperature si abbassano nella nuova settimana.

Ritorno della nebbia a Milano

Nella giornata di lunedì, Milano ha visto il ritorno della nebbia, un fenomeno che ha avvolto parchi ed edifici, creando un’atmosfera suggestiva ma anche qualche disagio per la viabilità. Secondo le previsioni meteo, questo “nebiun” non sarà un evento isolato, ma si ripresenterà nei prossimi giorni, rendendo il clima cittadino ancora più avvolgente. Gli esperti di 3bMeteo hanno confermato che l’anticiclone continuerà a dominare la scena meteorologica, ma con un aumento della probabilità di nebbie, specialmente nelle ore mattutine.

Previsioni per la settimana

Le previsioni indicano che la nebbia si concentrerà inizialmente sulle basse pianure, ma potrebbe estendersi anche alle aree pedemontane, coinvolgendo quindi anche il capoluogo lombardo. Questo cambiamento climatico porterà a una leggera diminuzione delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Durante la giornata di lunedì, la temperatura massima registrata è stata di 17°C, mentre la minima ha toccato gli 8°C. Lo zero termico si attesterà a 3933 metri, un dato che evidenzia l’abbassamento delle temperature.

Condizioni meteorologiche attese

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche generali, Milano godrà di tempo soleggiato, anche se non mancheranno nubi basse o nebbie al mattino. Non sono previste piogge nelle prossime ore, il che significa che i residenti possono aspettarsi una settimana prevalentemente asciutta, ma con la necessità di prestare attenzione alle condizioni di visibilità ridotta causate dalla nebbia. I venti saranno deboli, provenienti da Ovest-Sudovest, sia al mattino che al pomeriggio, contribuendo a mantenere un clima relativamente stabile.