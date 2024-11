Un grave incidente stradale ha coinvolto un'auto e una moto a Milano, causando tre feriti.

Un incidente drammatico sulla Circonvallazione esterna

La serata di domenica a Milano è stata segnata da un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 all’incrocio tra via Castelbarco, via Bazzi, viale Tibaldi e viale Toscana. La collisione ha avuto conseguenze serie, con tre persone ferite, di cui una in condizioni critiche. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente, inviando cinque equipaggi tra automediche e ambulanze per prestare soccorso ai feriti.

Le condizioni dei feriti

Tra i feriti, due uomini di 34 anni viaggiavano sulla moto e sono stati i più colpiti dall’impatto. Uno di loro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele in codice rosso a causa di un trauma cranico significativo. L’altro centauro, sebbene meno grave, è stato trasferito all’ospedale San Carlo in codice giallo. Anche la conducente dell’auto, una donna di 33 anni, ha subito ferite ed è stata portata al San Carlo, ma in codice verde, indicando condizioni meno critiche.

Indagini e gestione del traffico

Le pattuglie della polizia locale sono arrivate rapidamente per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico, che ha subito rallentamenti sulla Circonvallazione esterna. Al momento, la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali filmati di sorveglianza per chiarire le responsabilità e prevenire futuri incidenti simili.