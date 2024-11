Un grave incidente stradale ha coinvolto tre veicoli a Milano, ferito un uomo di 62 anni.

Un incidente drammatico in viale Scarampo

Nella mattinata di lunedì 4 novembre, un grave incidente stradale ha scosso Milano, precisamente in viale Lodovico Scarampo. Un uomo di 62 anni è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda dopo un tamponamento a catena che ha coinvolto altre due automobili. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9.30, all’incrocio con viale Teodorico, e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Dinamica dell’incidente sotto indagine

Le autorità locali stanno attualmente indagando sull’esatta dinamica del sinistro. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’uomo di 62 anni stesse procedendo in direzione del centro città quando ha travolto due veicoli fermi all’incrocio. L’impatto è stato così violento che sul posto sono state inviate due ambulanze e due automediche per prestare soccorso. I sanitari del 118 hanno trovato il 62enne in condizioni critiche, con traumi alla testa, al torace e a un occhio.

Condizioni degli altri coinvolti

Fortunatamente, le condizioni degli altri automobilisti coinvolti nell’incidente sono risultate meno gravi. La prima automobilista tamponata è stata trasportata al Policlinico in codice verde, mentre la 29enne alla guida della prima auto, che si trovava ferma al semaforo, ha rifiutato le cure mediche. Questo incidente si aggiunge a un altro grave sinistro avvenuto poco prima a Milano, dove un vigile urbano è stato travolto da un’auto mentre aiutava una madre con un passeggino ad attraversare la strada.