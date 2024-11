Un agente di polizia locale è stato investito mentre aiutava i bambini a attraversare la strada davanti a una scuola.

Un tragico incidente in viale Bodio

La mattina di lunedì 4 novembre, un agente della polizia locale di Milano, di 62 anni, è stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre svolgeva il suo dovere di assistenza ai bambini che si recavano a scuola. L’episodio è avvenuto in viale Bodio, davanti alla scuola Ermanno Olmi, intorno alle 8.30. L’agente, impegnato nel servizio di vigilanza, stava aiutando una madre con un passeggino a far attraversare la strada in un punto non regolato da semaforo.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’agente si è posizionato in mezzo alla carreggiata per fermare il traffico e garantire la sicurezza dei bambini e dei genitori. Purtroppo, in quel momento, è stato travolto da un’auto guidata da un addetto della sicurezza di 33 anni, che stava procedendo verso piazzale Nigra. L’impatto è stato così violento che l’agente è stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri, riportando gravi ferite.

Le conseguenze per l’agente e il conducente

Immediatamente soccorso dal personale del 118, l’agente ha subito una frattura di sei costole e la perforazione di un polmone, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico, dove è stato stabilizzato e risulta essere cosciente. Anche il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale, in codice verde, per alcuni traumi, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Impatto sul traffico e sulla comunità

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, una parte di viale Bodio è stata chiusa al traffico, causando lunghe code sul vicino Ponte della Ghisolfa. Questo incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e i genitori dei bambini che frequentano la scuola, evidenziando la necessità di maggiore sicurezza stradale nelle vicinanze delle scuole. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su misure più efficaci per garantire la sicurezza dei pedoni, in particolare dei più vulnerabili come i bambini.