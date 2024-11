Un incendio ha colpito un capannone dismesso a Seggiano, mobilitando i soccorsi.

Un pomeriggio di paura a Seggiano

Nel tardo pomeriggio di lunedì 4 novembre, un incendio ha avvolto un capannone abbandonato situato in via Galileo Galilei a Seggiano, frazione di Pioltello. L’episodio ha avuto inizio intorno alle 18.30, quando le fiamme hanno cominciato a divampare, attirando l’attenzione dei residenti e delle autorità locali. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono stati prontamente allertati e hanno inviato dieci mezzi per fronteggiare l’emergenza.

Intervento dei soccorsi

All’arrivo dei soccorsi, il capannone, noto per essere un ex stabilimento della Ceca, era già in preda alle fiamme. Questo edificio, dismesso da tempo, era stato recentemente sgomberato dalla polizia locale, il che ha evitato il rischio di feriti o intossicati. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, erano presenti anche carabinieri e polizia locale, insieme a un’unità del 118, pronti a intervenire in caso di necessità.

Cause dell’incendio ancora sconosciute

Le cause che hanno portato all’innesco dell’incendio sono ancora oggetto di indagini. Gli inquirenti stanno lavorando per raccogliere informazioni e testimonianze che possano chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non ci sono notizie di persone coinvolte o ferite, il che ha contribuito a rassicurare la comunità locale. Tuttavia, la situazione rimane sotto controllo e i vigili del fuoco continuano a lavorare per domare completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area.