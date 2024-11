Un uomo di 70 anni derubato di un Rolex in un inganno ben congegnato

Un furto inaspettato in piazza XXV aprile

Domenica pomeriggio, in una delle piazze più frequentate di Milano, si è consumato un furto che ha lasciato tutti senza parole. Un uomo di 70 anni, mentre passeggiava con il suo cagnolino, è stato avvicinato da una donna che, con un abile stratagemma, è riuscita a derubarlo di un prezioso Rolex Daytona del valore di 20mila euro. Questo episodio mette in luce non solo la vulnerabilità degli anziani, ma anche l’astuzia di alcuni malintenzionati che sanno come sfruttare situazioni quotidiane per portare a termine i loro piani criminali.

La dinamica del furto

Secondo le ricostruzioni, la donna, descritta come di origine dell’Est Europa, ha iniziato la sua manovra di avvicinamento complimentandosi con l’anziano per il suo cagnolino. Questo gesto apparentemente innocuo ha creato un momento di distrazione. Approfittando della situazione, la ladra ha chiesto di poter tenere il guinzaglio del cane, un gesto che ha ulteriormente abbassato la guardia della vittima. In pochi istanti, però, la donna si è allontanata, è salita su un’auto e ha fatto perdere le proprie tracce, lasciando l’uomo incredulo e senza il suo orologio di lusso.

La reazione della vittima e l’intervento della polizia

Quando l’anziano si è reso conto di essere stato derubato, era ormai troppo tardi. Ha immediatamente contattato le autorità per segnalare l’accaduto, descrivendo nei dettagli la donna e la dinamica del furto. La polizia ha avviato le indagini, esaminando le telecamere di sorveglianza della zona nella speranza di identificare la ladra. Questo episodio evidenzia l’importanza della vigilanza, soprattutto per le persone più vulnerabili, e la necessità di prestare attenzione anche ai gesti più innocui che potrebbero nascondere intenti malevoli.