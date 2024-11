Interventi dei carabinieri rivelano gravi carenze igieniche in un esercizio commerciale

Controlli straordinari nel quartiere Baggio

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta hanno effettuato controlli straordinari in alcuni quartieri della città, in particolare nel quartiere Baggio. Questi interventi, volti a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative igieniche, hanno portato alla chiusura di una macelleria gestita da un giovane egiziano di ventinove anni. Durante l’ispezione, i militari, supportati dal Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) e da unità cinofile, hanno riscontrato condizioni igieniche inaccettabili, con la presenza di muffe e altre carenze gravi.

Le conseguenze per il proprietario

In seguito ai controlli, la licenza dell’esercizio commerciale è stata immediatamente sospesa. Il proprietario della macelleria ha ricevuto sanzioni amministrative per un totale di mille euro. Questo intervento rappresenta un chiaro segnale dell’impegno delle autorità nel garantire standard igienici adeguati e nel tutelare la salute pubblica. La chiusura della macelleria non è un caso isolato, ma parte di un’operazione più ampia che ha visto coinvolti oltre 230 carabinieri, tra cui unità specializzate e operatori in servizio.

Un’operazione su larga scala

Il controllo ha interessato circa 1.400 persone, con risultati significativi: 14 arresti e 12 denunce sono stati effettuati durante l’operazione. Inoltre, sono stati controllati 450 veicoli e 12 esercizi pubblici, evidenziando l’ampiezza dell’operazione e l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitorare la legalità e la sicurezza nei quartieri milanesi. Questi controlli non solo mirano a combattere l’illegalità, ma anche a garantire che i cittadini possano fruire di servizi e prodotti in condizioni di sicurezza e igiene.