Gino Panaiia, 25 anni, è scomparso dopo una serata con amici. La famiglia chiede aiuto.

La scomparsa di Gino Panaiia

Gino Panaiia, un giovane di 25 anni originario di Milano, è scomparso nella notte tra venerdì e sabato, dopo aver trascorso una serata con amici. La sua famiglia è in ansia e ha deciso di rivolgersi all’associazione Penelope Lombardia, che si occupa di assistenza ai familiari delle persone scomparse, per diffondere un appello e chiedere aiuto alla comunità.

Dettagli sulla scomparsa

Secondo quanto riportato, Gino si è allontanato a bordo del suo motorino, un Piaggio Liberty 1505 grigio con targa DJ92588. Nonostante le ricerche, non ha mai fatto ritorno a casa, situata nella zona Barona di Milano. I familiari hanno specificato che il giovane indossava un giubbotto blu e portava con sé un marsupio contenente il portafoglio e il telefono cellulare. Da quel momento, il cellulare risulta spento, alimentando ulteriormente le preoccupazioni dei suoi cari.

Appello ai cittadini

La famiglia di Gino ha lanciato un appello accorato attraverso i social media, invitando chiunque possa avere informazioni utili a contattare le forze dell’ordine o a segnalare eventuali avvistamenti del motorino o del marsupio. “Se qualcuno avesse visto il motorino o avesse trovato il suo marsupio, non esitate a contattare noi o le forze dell’ordine”, si legge nel post condiviso online. L’appello ha già suscitato una certa attenzione e solidarietà tra i cittadini, che si sono mobilitati per aiutare nella ricerca.

Il supporto dell’associazione Penelope Lombardia

L’associazione Penelope Lombardia, che offre supporto ai familiari delle persone scomparse, sta collaborando attivamente con la famiglia di Gino per diffondere la notizia e raccogliere informazioni. Questo tipo di supporto è fondamentale in situazioni di emergenza come questa, dove la tempestività delle informazioni può fare la differenza. La comunità è invitata a rimanere vigile e a prestare attenzione a qualsiasi dettaglio che possa risultare utile per il ritrovamento del giovane.