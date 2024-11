Gino Panaiia, 25 anni, è scomparso dopo una serata con amici. La famiglia chiede aiuto.

La scomparsa di Gino Panaiia

Gino Panaiia, un giovane di 25 anni originario di Milano, è scomparso nella notte tra venerdì e sabato, lasciando i suoi familiari in preoccupazione e angoscia. Dopo aver trascorso una serata con amici, Gino non è mai tornato a casa, e il suo motorino è anch’esso scomparso. La famiglia, disperata, ha deciso di rivolgersi all’associazione Penelope Lombardia, che si occupa di assistenza per i familiari delle persone scomparse, per lanciare un appello pubblico.

Dettagli sulla scomparsa

Secondo le informazioni fornite dai familiari, Gino si è allontanato con il suo motorino Piaggio Liberty 1505 grigio, targato DJ92588. La sua ultima posizione nota è stata in zona Barona, un quartiere di Milano. Al momento della scomparsa, indossava un giubbotto blu e portava con sé un marsupio contenente il portafoglio e il telefono. Purtroppo, il cellulare risulta spento da quel momento, rendendo ancora più difficile rintracciarlo.

Appello alla comunità

La famiglia di Gino ha lanciato un appello accorato a chiunque possa avere informazioni utili. “Se qualcuno avesse visto il motorino o trovato il suo marsupio, non esitate a contattarci o a segnalare alle forze dell’ordine”, si legge nel post condiviso sui social. La comunità è invitata a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi dettaglio che possa aiutare a ritrovare il giovane. Ogni piccolo indizio potrebbe rivelarsi fondamentale per risolvere questo mistero e riportare Gino a casa.

Il supporto delle associazioni

Le associazioni come Penelope Lombardia giocano un ruolo cruciale in situazioni come questa, offrendo supporto e assistenza ai familiari delle persone scomparse. La loro esperienza e rete di contatti possono fare la differenza nel cercare di rintracciare i dispersi. È fondamentale che la comunità si unisca in questi momenti di crisi, per garantire che nessuno venga dimenticato e che ogni sforzo venga fatto per riportare a casa chi è scomparso.