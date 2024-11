Un 33enne trasportato in codice rosso dopo l'incidente avvenuto sabato mattina.

Un grave incidente in un’azienda agricola

Sabato mattina, un incidente ha scosso la tranquillità di un’azienda agricola situata ad Abbiategrasso, nel Milanese. Un uomo di 33 anni, mentre stava svolgendo alcune operazioni all’interno del recinto degli animali, è stato colpito da un toro. L’animale, fortunatamente privo di corna, ha sbalzato il lavoratore contro i tubolari della mangiatoia, causando gravi ferite.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’auto medica e un elicottero del 118. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove ha ricevuto le cure necessarie. Nonostante la gravità della situazione, l’uomo è sempre rimasto cosciente e lucido, lamentando forti dolori a causa dell’impatto.

Indagini in corso

Oltre ai soccorsi, sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri e la polizia locale. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. È fondamentale comprendere le circostanze che hanno portato a questo infortunio, al fine di prevenire simili incidenti in futuro. La sicurezza sul lavoro, specialmente in contesti agricoli, deve essere una priorità assoluta per garantire la protezione dei lavoratori.