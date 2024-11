Un episodio di violenza in un karaoke di viale Espinasse, indagini in corso.

Un’aggressione violenta in un locale milanese

Nella notte tra venerdì e sabato, Milano è stata teatro di un’aggressione che ha lasciato tre turisti francesi in gravi condizioni. I tre uomini, di età compresa tra i 34 e i 41 anni, si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale Sacco con ferite su tutto il corpo, frutto di un attacco avvenuto in un karaoke di viale Espinasse. L’allerta è scattata intorno alle 4.20, quando i ragazzi, visibilmente scossi, hanno raccontato ai medici di essere stati aggrediti da un uomo che pretendeva 300 euro da loro senza alcun motivo valido.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione fornita dalle vittime, la serata era iniziata in modo tranquillo, ma è rapidamente degenerata in una violenta lite. Dopo il rifiuto dei turisti di pagare la somma richiesta, l’aggressore, descritto come un cittadino cinese, ha iniziato a colpirli con calci e pugni, per poi afferrare un martello e infliggere colpi devastanti. Il 41enne ha riportato le ferite più gravi, con una prognosi di 40 giorni, mentre gli altri due hanno subito lesioni guaribili in 20 giorni. Le ferite sono state concentrate principalmente sul volto, sulla testa e sulle mani, segno di una violenza inaccettabile.

Indagini in corso e reazioni

Dopo aver ascoltato le testimonianze dei turisti, le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro si sono recati nel locale indicato dalle vittime, ma al loro arrivo hanno trovato il karaoke già chiuso. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nei locali notturni di Milano, una città che, nonostante la sua fama di meta turistica, deve affrontare problemi di violenza e aggressioni. Le autorità locali sono chiamate a garantire un ambiente sicuro per tutti, residenti e turisti, affinché episodi del genere non si ripetano.