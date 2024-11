Due uomini aggrediscono una donna di 72 anni per rubarle i gioielli in pieno pomeriggio.

Nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre, Milano è stata teatro di un’aggressione violenta ai danni di una donna di 72 anni. L’episodio è avvenuto in via Bellarmino, a pochi passi da piazza Abbiategrasso, dove la vittima è stata avvicinata da due uomini, presumibilmente di origine nordafricana. La donna, indossando un paio di orecchini e una collanina di valore, è stata brutalmente spinta a terra per sottrarle i gioielli, il cui valore è stimato intorno ai 1.500 euro.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto riportato dalla polizia, la donna è stata trovata in stato di shock, con graffi visibili sulla pelle e visibilmente terrorizzata dall’accaduto. Gli agenti della volante del commissariato di Scalo Romana sono intervenuti prontamente, ma i rapinatori erano già fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da due uomini che, dopo averla spinta, hanno afferrato i suoi gioielli e sono scappati. Nonostante la violenza subita, la donna ha rifiutato le cure mediche, mostrando una certa determinazione nonostante il trauma subito.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sull’accaduto, cercando di raccogliere informazioni utili per identificare i due aggressori. La descrizione fornita dalla vittima potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini. Gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona per cercare di ricostruire i movimenti dei rapinatori prima e dopo l’aggressione. La rapina, che ha scosso la comunità locale, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza nelle strade di Milano, specialmente per le persone anziane.

Il contesto della sicurezza a Milano

Questo episodio di violenza si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni per la sicurezza pubblica a Milano. Negli ultimi anni, la città ha visto un aumento di episodi di criminalità, in particolare nelle aree più affollate. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini, ma eventi come questo evidenziano la necessità di ulteriori misure preventive. La comunità è invitata a rimanere vigile e a segnalare qualsiasi attività sospetta alle forze dell’ordine.