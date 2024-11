Rapina in viale Stelvio: quattro arresti ma il gioiello è scomparso

Un ragazzo di 17 anni aggredito da un gruppo di malviventi in piena notte.

Un’aggressione in piena notte

Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di viale Stelvio, a pochi passi dalla discoteca Alcatraz. Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un gruppo di sei malviventi, che, approfittando della sua vulnerabilità, hanno tentato di sottrargli una collana d’oro che portava al collo. La vittima, spaventata e sotto shock, ha raccontato di come gli aggressori si siano avvicinati a lui con fare minaccioso, strappandogli il gioiello in un attimo. Questo episodio non è solo un caso isolato, ma evidenzia un problema più ampio di sicurezza nelle nostre città.

Intervento delle forze dell’ordine

Subito dopo l’aggressione, gli agenti di polizia sono stati allertati e sono giunti rapidamente sul luogo del crimine. Le forze dell’ordine hanno avviato un’immediata operazione di ricerca per rintracciare i malviventi, che nel frattempo si erano dati alla fuga. Durante le ricerche, gli agenti sono riusciti a intercettare quattro dei sei rapinatori. Questi ultimi, di origini egiziane, avevano tra i 18 e i 20 anni e risultavano irregolari sul territorio italiano, con precedenti penali a loro carico.

La situazione attuale e le indagini

Nonostante l’arresto dei quattro malviventi, il gioiello rubato non è stato ancora recuperato. Le indagini proseguono per cercare di identificare e catturare gli altri due membri del gruppo, che sono ancora in libertà. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e i frequentatori della zona, che chiedono maggiori misure di sicurezza per prevenire simili aggressioni in futuro. Le autorità locali stanno valutando l’implementazione di pattugliamenti più frequenti e di iniziative per sensibilizzare la comunità sulla sicurezza personale.