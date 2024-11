Temperature primaverili e stabilità atmosferica caratterizzano il weekend di Ognissanti.

Un autunno sorprendente a Milano

Il giorno di Ognissanti si preannuncia come un evento meteorologico straordinario per Milano e gran parte del Nord Italia. Gli esperti di meteorologia, in particolare quelli di 3B Meteo, segnalano un clima decisamente mite, con temperature che si avvicinano a quelle primaverili. Questo fenomeno è attribuito alla presenza di un robusto anticiclone che garantisce stabilità atmosferica e cieli sereni. Le massime previste si aggirano intorno ai 20-21 gradi, un valore sorprendente per il periodo autunnale.

Le cause del clima anomalo

Ma cosa ha causato questo clima così anomalo? Dopo giorni di pioggia incessante, l’anticiclone ha preso il sopravvento, portando con sé un’aria più calda e secca. I meteorologi avvertono che, sebbene ci possano essere banchi di nebbia durante le ore notturne e al mattino, la maggior parte della giornata sarà caratterizzata da sole e temperature gradevoli. Anche in montagna, lo zero termico si attesterà intorno ai 4000 metri, un valore che evidenzia ulteriormente la peculiarità di questa situazione meteorologica.

Previsioni per il fine settimana

Il weekend di Ognissanti si prospetta altrettanto favorevole, con sabato che promette sole e temperature elevate. Le previsioni indicano un campo di alte pressioni che abbraccia la Regione, garantendo un tempo stabile e assolato. Le pianure occidentali e le Prealpi godranno di cieli sereni o poco nuvolosi, mentre nelle pianure orientali ci si aspetta un tempo perlopiù soleggiato, con possibili banchi di nebbia al mattino. I venti saranno molto deboli e si prevede un’ulteriore rotazione verso est, mantenendo le temperature elevate per il periodo.

Un cambiamento in arrivo

Nonostante queste condizioni favorevoli, i meteorologi avvertono che già a metà della prossima settimana si prevede un abbassamento delle temperature, riportandole nella media stagionale. Mercoledì, in particolare, si potrebbero registrare minime di 8 gradi, con un ulteriore calo previsto nei giorni successivi. Questo cambiamento climatico sottolinea l’importanza di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo, soprattutto in un periodo dell’anno in cui le condizioni possono variare rapidamente.