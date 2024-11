Lite tra cani al parco: grave incidente per un padrone

Un uomo ferito mentre cercava di separare due cani in un parco di Milano.

Un episodio drammatico al parco

Il parco di Villa Scheibler, situato nei pressi di Quarto Oggiaro, è stato teatro di un grave incidente nella tarda mattinata di venerdì 1° novembre. Due cani, un husky e un pitbull, si sono attaccati l’uno all’altro, scatenando una situazione di panico tra i presenti. Un uomo di 32 anni, padrone dell’husky, ha tentato di intervenire per separare i due animali, ma la sua azione si è rivelata estremamente pericolosa.

Le conseguenze dell’intervento

Nel tentativo di sedare la lite, l’uomo è stato gravemente ferito alla mano sinistra, riportando lesioni tali da far temere la perdita di almeno un dito. I soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul posto, trasportando il 32enne in condizioni critiche all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni. Questo episodio mette in luce i rischi che i proprietari di animali possono affrontare quando cercano di gestire situazioni di conflitto tra cani.

La fuga del proprietario del pitbull

Un aspetto inquietante della vicenda è la fuga del proprietario del pitbull, che si è dileguato con il suo animale subito dopo l’incidente. Le autorità, tra cui gli agenti di polizia e i ghisa, sono intervenuti per raccogliere testimonianze e avviare un’indagine. L’obiettivo principale è rintracciare il padrone del pitbull, che potrebbe essere ritenuto responsabile per quanto accaduto. Questo episodio solleva interrogativi sulla responsabilità dei proprietari di animali e sull’importanza di mantenere il controllo sui propri cani in spazi pubblici.