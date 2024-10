La guardia di finanza sequestra beni a una società di e-commerce accusata di frodi fiscali

Un’operazione significativa della guardia di finanza

Recentemente, i militari delle fiamme gialle hanno portato a termine un’importante operazione di sequestro a Milano, colpendo una società di e-commerce accusata di riciclaggio di denaro. Il tribunale di Milano ha emesso un decreto di sequestro preventivo, che ha portato al blocco di beni per un valore complessivo di circa cinque milioni di euro. Questa azione è il risultato di indagini approfondite condotte dalla guardia di finanza di Gorgonzola, che hanno rivelato l’uso di fatture false per operazioni inesistenti nel settore degli articoli elettrici ed elettronici.

Le modalità di frode e riciclaggio

Secondo le informazioni raccolte, la società in questione avrebbe utilizzato una rete di aziende per emettere fatture false, facilitando così operazioni commerciali fittizie. I presunti profitti derivanti da queste attività illecite, stimati in circa cinque milioni di euro, sarebbero stati successivamente riciclati attraverso ulteriori transazioni. Questo tipo di frode non solo danneggia l’economia legittima, ma rappresenta anche un grave rischio per la sicurezza finanziaria del paese.

Dettagli sul sequestro e le persone coinvolte

Nel corso dell’operazione, la guardia di finanza ha sequestrato due conti correnti contenenti oltre 600mila euro, un capannone di 18mila metri quadrati, due abitazioni, due terreni e dieci veicoli. Inoltre, sono stati confiscati diversi prodotti elettronici pronti per essere immessi in commercio. Le indagini hanno portato all’identificazione di due persone, un cittadino italiano e uno cinese, che sono stati segnalati per violazione della disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti. Questa operazione evidenzia l’impegno delle autorità nel combattere le frodi fiscali e il riciclaggio di denaro, proteggendo così l’integrità del mercato.