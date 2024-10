Un uomo di 30 anni arrestato con un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nella sua abitazione.

Un’operazione della polizia contro il traffico di droga

Nei giorni scorsi, la polizia di Milano ha portato a termine un’importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, culminata con l’arresto di un uomo di 30 anni. L’indagine, condotta dagli agenti del commissariato Comasina, ha rivelato un vero e proprio emporio di droghe sintetiche all’interno dell’abitazione dell’indagato, situata in via Plezzo. Questo episodio mette in luce l’allarmante diffusione delle droghe sintetiche nella città, un fenomeno che preoccupa le autorità e la comunità.

Il sequestro di sostanze stupefacenti

Durante la perquisizione dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto un quantitativo impressionante di sostanze stupefacenti. Tra i vari tipi di droga sequestrati, spiccano 9.000 pillole di ecstasy, per un peso complessivo di 4 chili, e oltre un chilo di ketamina. Non solo, sono stati trovati anche 777 grammi di MDMA, 23 grammi di anfetamine, 18 grammi di cocaina, 134 grammi di oppio e 8,66 grammi di “coca rosa”. Inoltre, sono stati sequestrati 109 grammi di marijuana, 209 grammi di hashish, 65 francobolli di LSD e 85 grammi di funghi allucinogeni. A sorprendere gli agenti è stato il ritrovamento di pillole di “blu punisher”, considerate tra le più potenti al mondo.

Il profilo dell’arrestato e le conseguenze legali

L’uomo arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di droga, si trova attualmente nel carcere di San Vittore. Oltre alle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno sequestrato anche una somma di denaro contante pari a 30.480 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Questo arresto rappresenta un passo significativo nella lotta contro il traffico di droga a Milano, evidenziando la determinazione delle autorità nel contrastare questo fenomeno. La polizia continuerà a monitorare la situazione e a perseguire chiunque sia coinvolto in attività di spaccio, per garantire la sicurezza della comunità.