Due giovani rapinatori colpiscono un uomo in piazza Selinunte, portando via un orologio di alta gamma.

Il furto avvenuto in piazza Selinunte

Martedì sera, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di piazza Selinunte a Milano. Un uomo di 44 anni, di origine bielorussa, è stato vittima di una rapina che ha visto come protagonista un orologio di lusso, un “Ulysse Nardin” dal valore di circa 10mila euro. L’aggressione è avvenuta intorno alle 19.30, mentre la vittima si trovava in compagnia di un amico. I due giovani rapinatori, descritti come nordafricani, si sono avvicinati all’uomo e, con un gesto fulmineo, gli hanno strappato l’orologio dal polso.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto riportato dalla vittima, i rapinatori hanno agito con grande rapidità, approfittando della distrazione del 44enne. Dopo aver portato a termine il colpo, i due aggressori sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. La vittima, visibilmente scossa dall’accaduto, ha atteso circa un’ora prima di contattare le forze dell’ordine. Si è recato in via Tracia, dove ha chiesto aiuto, raccontando la sua disavventura e fornendo una descrizione dei rapinatori.

Le indagini della polizia

Immediatamente dopo la segnalazione, gli agenti di polizia si sono recati in piazza Selinunte per avviare le indagini. Hanno effettuato un sopralluogo nella zona, cercando eventuali testimoni o telecamere di sorveglianza che potessero aver ripreso l’accaduto. Tuttavia, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a rintracciare i sospettati. La rapina ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, che chiedono maggiore sicurezza e controlli più frequenti.