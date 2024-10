Un gruppo di ladri aggredisce due giovani per rubare orologi di lusso falsi.

La rapina in via Tocqueville

Mercoledì mattina, intorno alle 6, si è verificata una rapina audace in via Tocqueville, una delle zone più vivaci di Milano. Due giovani, un italiano di 28 anni e un argentino di 27 anni, sono stati aggrediti da un gruppo di cinque ladri, descritti come nordafricani. L’episodio ha avuto luogo in un momento in cui la città era ancora avvolta nel silenzio dell’alba, rendendo l’attacco ancora più sorprendente.

La dinamica dell’aggressione

I due ragazzi, secondo le testimonianze fornite alla polizia, sono stati avvicinati da un gruppo di giovani che ha bloccato ogni via di fuga. Approfittando della loro superiorità numerica, i ladri hanno immobilizzato le vittime e, in un attimo, hanno strappato loro i “cronografi”. Tuttavia, una volta che la polizia è intervenuta, è emerso che gli orologi rubati erano in realtà delle riproduzioni a buon mercato, e non i costosi modelli di lusso che i ladri avevano presumibilmente mirato a rubare.

Le conseguenze della rapina

Oltre agli orologi falsi, il gruppo di ladri ha portato via anche circa 300 euro in contanti dai due giovani. Questo episodio mette in luce non solo la crescente incidenza di rapine e furti in alcune aree di Milano, ma anche la necessità di una maggiore vigilanza e sicurezza, soprattutto nelle zone frequentate da giovani e turisti. La polizia sta attualmente indagando sull’accaduto e ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti.