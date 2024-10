Controlli e arresti in tutta Italia per contrastare la criminalità giovanile.

Un’operazione su scala nazionale

Questa mattina, la Polizia di Stato ha lanciato un’importante operazione di controllo in tutta Italia, coinvolgendo 800 operatori e diverse province. L’iniziativa è stata coordinata dallo SCO (Servizio Centrale Operativo) e ha visto un’attenzione particolare verso le aree più colpite dalla criminalità giovanile e dalle gang di strada. In totale, sono state controllate 8.600 persone in 30 province, con un focus specifico su Milano, dove sono stati effettuati arresti significativi.

Il blitz a Milano

Nel capoluogo lombardo, le forze dell’ordine hanno arrestato 19 persone e denunciato altre 20, tra cui tre minorenni. Gli agenti hanno identificato 844 individui, di cui 198 minori, e controllato 130 veicoli. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati oltre 250 grammi di cocaina, un chilo e mezzo di hashish, e diverse armi, tra cui coltelli e mazze da baseball. Inoltre, sono stati confiscati beni di valore come gioielli e oltre 4.000 euro in contante.

Controlli e prevenzione nelle aree a rischio

Le operazioni si sono concentrate in zone centrali e periferiche di Milano, come Porta Garibaldi, Duomo e Navigli, dove si sono registrati alti tassi di criminalità. Anche comuni limitrofi come Cinisello Balsamo e Rho hanno visto un’intensificazione dei controlli. Gli agenti hanno eseguito arresti in flagranza di reato, principalmente per rapine e furti, e hanno identificato 200 profili sui social media che incitano alla violenza, segnalando tali contenuti all’Autorità Giudiziaria per l’oscuramento.

Un impegno costante contro la criminalità

Questa operazione rappresenta solo un tassello di un impegno più ampio da parte delle forze dell’ordine per contrastare la criminalità giovanile in Italia. Le gang di strada, spesso composte da giovani, rappresentano una sfida crescente per la sicurezza pubblica. Le autorità stanno lavorando per implementare strategie di prevenzione e repressione, mirando a ridurre il numero di episodi di violenza e a garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.