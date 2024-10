Un violento incendio ha colpito un'area di sosta a Rozzano, causando danni ingenti.

Un incendio notturno a Rozzano

La notte scorsa, un violento incendio ha colpito un’area di sosta nel comprensorio di Milanofiori, a Rozzano. L’allerta è scattata poco dopo le 3.30, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati per domare le fiamme che avvolgevano 23 automobili e un furgone del marchio Enjoy. L’intervento ha visto coinvolti quattro mezzi dei vigili del fuoco e circa venti uomini, che hanno lavorato instancabilmente per oltre quattro ore per spegnere il rogo.

Le conseguenze dell’incendio

Il bilancio dell’incendio è pesante: tutte le auto coinvolte sono state distrutte, causando danni materiali significativi. La rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha sorpreso i soccorritori, che hanno dovuto affrontare una situazione critica. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, ma i carabinieri di Rozzano sono già al lavoro per avviare le indagini necessarie a chiarire quanto accaduto. La scena è stata messa in sicurezza e sono stati raccolti elementi utili per le indagini.

Interventi e indagini in corso

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato un’inchiesta per determinare le cause dell’incendio. Al momento, non si escludono ipotesi di dolo, ma gli inquirenti stanno valutando tutte le possibilità. La comunità di Rozzano è scossa da questo evento, che ha messo in evidenza la vulnerabilità delle aree di sosta e la necessità di maggiori misure di sicurezza. Gli abitanti della zona sono invitati a segnalare eventuali informazioni utili che possano aiutare le autorità a fare chiarezza su quanto accaduto.