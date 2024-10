Due ladri identificati e denunciati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza

Un furto audace in piena notte

La notte dell’11 ottobre, l’Istituto Franceschi di Trezzano sul Naviglio è stato teatro di un furto audace. Quindici computer sono stati sottratti dai ladri che si sono introdotti nei locali scolastici approfittando dell’oscurità. Tuttavia, la loro azione non è passata inosservata: le telecamere di sorveglianza installate nei pressi dell’istituto hanno catturato ogni momento del crimine. Questo episodio mette in luce l’importanza della tecnologia nella lotta contro la criminalità.

Le telecamere come strumento di indagine

Grazie ai sistemi avanzati di lettura delle targhe, la Polizia locale di Trezzano sul Naviglio è riuscita a risalire rapidamente all’auto utilizzata dai ladri. Le immagini delle telecamere hanno mostrato chiaramente uno dei ladri mentre trasportava i computer rubati verso il veicolo, dove lo attendeva un complice. Questo dettaglio cruciale ha permesso agli agenti di avviare un’indagine mirata e di identificare i sospetti in tempi record.

Identificazione e recupero della refurtiva

Dopo un’attenta analisi delle immagini e una minuziosa attività investigativa, la Polizia ha identificato i due ladri, entrambi italiani. Sono stati fermati e denunciati per il furto. Durante le perquisizioni effettuate nei loro locali, gli agenti hanno recuperato tutti i computer rubati, che sono stati posti sotto sequestro in attesa di essere restituiti all’istituto. Questo successo dimostra come la collaborazione tra tecnologia e forze dell’ordine possa portare a risultati efficaci nella lotta contro il crimine.