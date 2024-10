Scoperta una base logistica per lo spaccio di sostanze stupefacenti a Baranzate.

Tre uomini arrestati a Baranzate per spaccio di droga

La polizia ha effettuato un’importante operazione a Baranzate, portando all’arresto di tre uomini accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti martedì e hanno coinvolto due fratelli marocchini, di 54 e 47 anni, e un loro connazionale di 46 anni. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Scalo Romana hanno scoperto oltre quattro chili di cocaina ed eroina in un’abitazione sospettata di essere utilizzata come base logistica per il traffico di droga.

La scoperta della base logistica

Le indagini hanno portato gli agenti a monitorare un appartamento situato in via Nazario Sauro a Baranzate. I sospetti sono aumentati quando è emerso che il gruppo utilizzava l’abitazione per il confezionamento delle dosi e la vendita delle sostanze stupefacenti. Durante un appostamento, gli agenti hanno notato il 54enne uscire dall’appartamento e dirigersi verso Milano. Fermato poco dopo, l’uomo aveva con sé un mazzo di chiavi che ha rivelato l’accesso all’abitazione sotto sorveglianza.

Il sequestro della droga e dei contanti

All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato il fratello 47enne e, in un mobile della cucina, 15 sacchetti di cocaina per un totale di 1 chilo e 187 grammi, oltre a un chilo di eroina diviso in due panetti e altri 2 chili e 220 grammi di cocaina. Inoltre, tra il materasso e la rete del letto matrimoniale, sono stati rinvenuti 15mila euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. L’ultimo a essere arrestato è stato il 46enne, che è rientrato nell’abitazione mentre gli agenti stavano eseguendo i controlli.

Le implicazioni legali e sociali

Questa operazione mette in luce non solo l’attività di spaccio nella zona, ma anche le reti di traffico di droga che possono operare in modo silenzioso e organizzato. La presenza di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e di denaro contante suggerisce un’operazione ben strutturata, con implicazioni significative per la sicurezza pubblica. Le autorità locali stanno intensificando i controlli per prevenire ulteriori attività illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.