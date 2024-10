La Polizia di Stato sequestra oltre 4 chili di sostanze stupefacenti e 15mila euro in contanti.

Tre marocchini arrestati a Baranzate per spaccio di droga

La Polizia di Stato di Milano ha condotto un’importante operazione antidroga a Baranzate, culminata nell’arresto di tre cittadini marocchini di 54, 47 e 46 anni. L’operazione, avvenuta il 29 ottobre, ha portato al sequestro di oltre 4 chili di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina, e di una somma di denaro contante pari a 15mila euro.

Scoperta dell’appartamento adibito a deposito di droga

Gli agenti della Polizia hanno individuato un appartamento in via Nazario Sauro, utilizzato come deposito per la droga. Durante il monitoraggio, hanno notato il 54enne uscire dall’edificio a bordo della sua auto, dirigendosi verso Milano. Questo ha suscitato il sospetto degli agenti, che hanno deciso di fermarlo per un controllo. Durante l’ispezione, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi che apparteneva all’appartamento in questione.

Il sequestro delle sostanze stupefacenti

Una volta entrati nell’abitazione, gli agenti hanno trovato il fratello 47enne presente. All’interno della cucina, sono stati rinvenuti 15 sacchetti di cocaina, per un totale di quasi 1,2 chili, e un chilo di eroina suddiviso in due panetti. Inoltre, sono stati sequestrati altri 2,2 chili di cocaina e due bilancini di precisione, strumenti comunemente utilizzati per pesare le sostanze stupefacenti. Questo ritrovamento ha confermato l’attività di spaccio in corso nell’appartamento.

Arresto del terzo complice e ulteriori scoperte

Durante le operazioni di perquisizione, è giunto nell’appartamento anche il 46enne, utilizzando le chiavi in possesso del 54enne. Anche lui è stato arrestato, trovato in possesso di 805 euro, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. La Polizia ha quindi proceduto a un’ulteriore ispezione, che ha confermato la gravità della situazione e l’entità dell’operazione di traffico di droga in atto.

Questa operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e la necessità di monitorare costantemente le attività sospette nei quartieri. La Polizia di Stato continuerà a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e combattere il crimine organizzato.