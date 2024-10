Un uomo è stato trovato morto nei pressi del Parco Lambro, indagini in corso.

Tragedia al Parco Lambro: ritrovato un uomo senza vita

Mercoledì pomeriggio, poco prima delle 18, una chiamata al numero unico d’emergenza ha segnalato il ritrovamento di un corpo senza vita nei pressi del Parco Lambro, a Milano. Gli agenti della polizia di Stato e due squadre dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono intervenuti immediatamente sul luogo del ritrovamento, situato in via Rizzoli, all’altezza del civico 70.

Dettagli sul ritrovamento

Secondo le prime informazioni, il cadavere di un uomo è stato trovato appeso a una struttura metallica. La scena è stata scoperta da alcuni residenti della zona, che hanno allertato le autorità. Gli operatori sanitari, giunti sul posto, hanno confermato che si tratta di una morte violenta, presumibilmente per impiccagione. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del suicidio.

Indagini in corso

La polizia sta attualmente conducendo accertamenti per identificare la vittima e comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Gli agenti della polizia scientifica sono stati inviati sul posto per raccogliere prove e testimonianze. La situazione è delicata e richiede un’analisi approfondita, poiché parlare di suicidio non è mai semplice.

Supporto per chi è in difficoltà

In momenti come questi, è fondamentale ricordare che esistono servizi di supporto per chi si trova in difficoltà. Se tu o qualcuno che conosci sta vivendo una situazione di emergenza, è possibile contattare il numero 112. Inoltre, il Telefono Amico offre supporto al numero 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24. Un’altra opzione è contattare Samaritans Onlus al numero 06 77208977, disponibile tutti i giorni dalle 13 alle 22. È importante non affrontare la sofferenza da soli e cercare aiuto.