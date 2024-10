Un incidente avvenuto mercoledì ha causato gravi disagi al traffico sull'A1 e sulla Tangenziale Ovest.

Incidente sull’A1: i dettagli

Mercoledì, attorno a mezzogiorno, un grave incidente ha bloccato il traffico lungo l’Autostrada A1, tra San Giuliano Milanese e San Donato Milanese, in direzione Milano. Un veicolo si è ribaltato, causando non solo disagi immediati, ma anche una lunga coda di veicoli in attesa di poter proseguire. Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti prontamente per effettuare i rilievi necessari e gestire la situazione, mentre due ambulanze sono state inviate sul posto dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

Le conseguenze del sinistro

Il bilancio dell’incidente parla di cinque feriti, tutti con età compresa tra i 22 e i 57 anni. Fortunatamente, nessuno di loro versa in gravi condizioni. Tuttavia, la situazione ha avuto ripercussioni significative sul traffico, con code che si sono estese anche sulla Tangenziale Ovest, creando un ulteriore disagio per gli automobilisti. Secondo le informazioni fornite da Autostrade per l’Italia e Milano Serravalle, la coda in direzione Milano ha raggiunto almeno i 2 km, rendendo il viaggio particolarmente difficile per chi si trovava in transito.

Raccomandazioni per gli automobilisti

In situazioni come queste, è fondamentale che gli automobilisti rimangano informati e adottino comportamenti prudenti. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio, utilizzando applicazioni dedicate o consultando i siti ufficiali delle autostrade. Inoltre, è importante mantenere la calma e rispettare le indicazioni delle autorità, per garantire la sicurezza di tutti. In caso di incidenti, è sempre meglio evitare di fermarsi in corsia e, se possibile, spostarsi in un luogo sicuro per attendere i soccorsi.