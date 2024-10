Un uomo di 45 anni è stato investito mentre attraversava la strada, ora è in prognosi riservata.

Un grave incidente stradale

Nella mattina di mercoledì 30 ottobre, un incidente stradale ha scosso la comunità di Garbagnate Milanese. Un uomo di 45 anni è stato investito mentre attraversava via Valera, all’altezza del civico 115. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 11, quando la vittima è stata centrata da un’auto in corsa. L’impatto è stato così violento che l’uomo ha subito gravi ferite, tra cui un trauma cranico che ha richiesto un intervento immediato da parte dei soccorritori.

Intervento dei soccorritori

Subito dopo l’incidente, i soccorritori del 118 sono giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove attualmente si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo. Questo tragico evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore attenzione alla sicurezza stradale nella zona.

Indagini in corso

Le autorità locali, in particolare la polizia di Garbagnate Milanese, sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente. È fondamentale comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle indagini e sulle condizioni della vittima, sperando in un pronto recupero.