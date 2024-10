Un 45enne è stato investito da un'auto mentre correva lungo una pista ciclabile.

Incidente stradale a Garbagnate

Un grave incidente stradale ha avuto luogo questa mattina a Garbagnate Milanese, intorno alle 11, quando un uomo di 45 anni è stato investito da un’automobile mentre correva lungo una pista ciclabile. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe spostato verso la sede stradale, dove è stato colpito da un veicolo in transito. L’impatto è stato violento e ha causato un trauma cranico significativo, portando i soccorritori a intervenire con urgenza.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono giunti un’ambulanza e un’automedica, insieme alla Polizia locale di Arese e Garbagnate Milanese. I paramedici hanno prestato le prime cure sul posto, prima di trasportare l’uomo in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono state giudicate serie, e attualmente è ricoverato in terapia intensiva, dove i medici stanno monitorando la situazione con attenzione.

La sicurezza stradale e le piste ciclabili

Questo incidente solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza stradale, in particolare riguardo all’uso delle piste ciclabili. Sebbene queste infrastrutture siano progettate per garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni, è fondamentale che tutti gli utenti della strada rispettino le regole e prestino attenzione. Gli incidenti come quello di Garbagnate evidenziano la necessità di una maggiore sensibilizzazione e di misure più severe per garantire la sicurezza di chi utilizza le strade, siano essi automobilisti, ciclisti o pedoni.