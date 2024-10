Un colpo audace in un bar del Pavese: i ladri riescono a sottrarre monete dalle slot machines.

Furto in un bar: quattro complici arrestati dopo un colpo da 3mila euro

Il pomeriggio del 29 giugno, un bar di Gravellona Lomellina, situato nel cuore del Pavese, è stato teatro di un audace furto che ha fruttato ai ladri circa 3mila euro. Quattro complici, di cui tre romeni e un marocchino, hanno messo in atto un piano ben congegnato per derubare il locale senza destare sospetti.

La dinamica del furto

Due dei ladri hanno distratto il proprietario del bar, mentre gli altri due si sono dedicati ad aprire le slot machines. Con abilità, sono riusciti a manomettere il sistema informatico delle macchine, accedendo così alle monete all’interno senza danneggiare le serrature. Questo colpo audace ha permesso loro di allontanarsi indisturbati, lasciando il proprietario ignaro di quanto stesse accadendo.

La scoperta e l’indagine

Solo pochi giorni dopo il furto, il titolare del bar ha notato l’ammanco e ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine, esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le dichiarazioni del proprietario. Grazie a queste informazioni, i carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica del furto e a identificare i responsabili.

Identificazione e arresto dei ladri

Le indagini hanno portato all’identificazione di tre romeni pregiudicati, di età compresa tra i 31 e i 41 anni, e di un marocchino di 31 anni. Tutti e quattro sono stati denunciati per furto, e le autorità stanno ora lavorando per recuperare il bottino e prevenire ulteriori crimini simili nella zona. Questo episodio mette in luce l’importanza della sorveglianza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle comunità.