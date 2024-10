Un uomo di 33 anni ha seminato il panico durante una fuga dai carabinieri.

La folle corsa inizia

Martedì pomeriggio, un uomo di 33 anni, di origine marocchina, ha dato vita a una fuga spericolata che ha coinvolto diverse auto e ha causato il panico tra i cittadini. L’episodio è iniziato intorno alle 13.40, quando una pattuglia dei carabinieri ha notato una Fiat 500 nel parcheggio del centro commerciale “Il Centro” di Arese. Questa vettura era stata segnalata come rubata il 17 ottobre a Senago. Quando i carabinieri si sono avvicinati, il conducente ha reagito in modo impulsivo, avviando la fuga e speronando la gazzella dei militari.

Il percorso della fuga

La corsa del 33enne è proseguita in direzione di Lainate, durante la quale ha centrato un camion e un furgone, causando danni ingenti. La situazione è degenerata ulteriormente quando, giunto in via per Lainate a Rho, ha tamponato un’altra vettura, il cui conducente è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Un pneumatico della Fiat 500 si è staccato durante l’impatto, finendo contro un’altra auto in arrivo. Questo comportamento spericolato ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione, con veicoli danneggiati e cittadini spaventati.

La cattura e le conseguenze legali

Dopo aver abbandonato la Fiat rubata, il fuggitivo è stato finalmente bloccato dai carabinieri in un campo agricolo. Gli agenti, provenienti dalle stazioni di Arese e Garbagnate Milanese, avevano circondato l’area per evitare che l’uomo potesse scappare ulteriormente. Durante la cattura, il 33enne è stato trovato in possesso di un coltello, vari attrezzi atti allo scasso e una dose di hashish. Le autorità hanno immediatamente disposto la custodia cautelare in carcere dopo il processo per direttissima. Le accuse a suo carico includono resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, ricettazione, lesioni personali colpose, fuga a seguito di sinistro con feriti e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.