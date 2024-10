La guardia di finanza intensifica i controlli per garantire la sicurezza dei consumatori.

Controlli della guardia di finanza per la sicurezza dei consumatori

Con l’avvicinarsi di Halloween, la guardia di finanza ha avviato una serie di controlli mirati negli esercizi commerciali che vendono articoli per le festività. Questi controlli sono stati intensificati per garantire che i prodotti in vendita rispettino gli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Nelle ultime ore, i finanzieri di Lodi hanno effettuato un’importante operazione che ha portato al sequestro di oltre 10mila articoli non conformi.

Il sequestro a Zelo Buon Persico

Il sequestro è avvenuto in un negozio situato a Zelo Buon Persico, dove i prodotti erano già esposti sugli scaffali, pronti per essere acquistati dai consumatori. Tra gli articoli sequestrati figurano cappelli, zucche e decorazioni, tutti privi delle etichette necessarie che forniscono informazioni obbligatorie per la commercializzazione. Questa mancanza di conformità rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei consumatori, in particolare per i bambini, che sono i principali destinatari di molti di questi prodotti.

Operazioni precedenti e risultati significativi

Questa operazione non è un caso isolato. Già nei giorni scorsi, la polizia locale di Milano aveva condotto un’altra operazione di controllo, che ha portato al sequestro di giocattoli e articoli a tema Halloween e Natale, considerati potenzialmente pericolosi. In quell’occasione, sono stati sequestrati ben 80mila pezzi, per un valore complessivo di circa 650mila euro. Questi interventi evidenziano l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza dei prodotti in commercio e nel proteggere i consumatori da articoli non conformi.