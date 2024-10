Tragedia a San Giuliano Milanese: donna di 51 anni perde la vita

Una donna di 51 anni è morta dopo essere caduta da un palazzo in via Sanremo.

La tragedia avvenuta in via Sanremo

Martedì 29 ottobre, nella mattinata, si è verificata una tragica fatalità a San Giuliano Milanese, precisamente in via Sanremo. Una donna di 51 anni è morta dopo essere precipitata nel vuoto da un palazzo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza.

Le autorità sono immediatamente intervenute sul luogo dell’incidente. I carabinieri della compagnia di San Donato hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento, le prime informazioni suggeriscono che si possa trattare di un gesto volontario, ma le indagini sono ancora in corso.

Intervento dei soccorritori

La situazione è apparsa subito disperata, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’elisoccorso in codice rosso. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso della donna. Questo evento ha scosso profondamente la comunità locale, portando a riflessioni su temi delicati come la salute mentale e il supporto psicologico.

Il tema del suicidio e il supporto disponibile

Parlare di suicidio non è mai semplice. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema e fornire informazioni utili a chi si trova in difficoltà. Se stai vivendo una situazione di emergenza, è importante sapere che puoi contattare il numero 112. Inoltre, se conosci qualcuno che potrebbe essere in pericolo, puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24. È disponibile anche un servizio di chat su WhatsApp al numero 324 011 7252, attivo dalle 18 alle 21.

Un’altra risorsa utile è Samaritans Onlus, contattabile al numero 06 77208977, un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22. È fondamentale non rimanere soli e cercare aiuto in momenti di crisi.