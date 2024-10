Un incidente coinvolge un mezzo pesante e causa lunghe code nel pomeriggio milanese.

Incidente sulla tangenziale ovest di Milano

Nel pomeriggio di ieri, un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50), causando notevoli disagi al traffico. L’incidente, avvenuto intorno alle 16.30, ha coinvolto un mezzo pesante e ha portato a un blocco significativo della circolazione lungo l’arteria principale. Le prime informazioni indicano che il sinistro si è verificato tra le uscite 3/3a San Siro Settimo Milanese e 4 Cusago Bisceglie.

Intervento dei soccorsi e condizioni dei feriti

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. Un equipaggio del 118 è giunto sul posto per prestare assistenza. Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sono stati soccorsi un diciassettenne e una ventitreenne. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi, ma sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Questo episodio sottolinea l’importanza di una pronta risposta da parte dei servizi di emergenza in situazioni critiche.

Disagi al traffico e misure di sicurezza

La polizia stradale è intervenuta per gestire il traffico e effettuare i rilievi necessari. MilanoSerravalle ha comunicato che, a causa dell’incidente, si è formata una lunga coda di oltre 2 chilometri. Gli automobilisti sono stati avvisati di evitare la zona e di cercare percorsi alternativi per ridurre i disagi. Questo incidente evidenzia la necessità di maggiore attenzione alla guida, specialmente in condizioni di traffico intenso.