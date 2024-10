Un colpo audace in pieno giorno: la vittima racconta l'accaduto.

Furto in Porta Romana: anziana derubata di un orologio di lusso

Domenica mattina, in una tranquilla zona di Porta Romana, si è verificato un furto audace che ha lasciato la comunità locale sotto shock. Una donna di 73 anni, vittima di questo crimine, ha raccontato alla polizia come una giovane sconosciuta sia riuscita a derubarla di un prezioso orologio Patek Philippe del valore di circa 20mila euro.

La dinamica del furto

Il furto è avvenuto intorno alle 11 in via Vasari. Secondo la testimonianza della vittima, la ladra si è avvicinata con un approccio amichevole, stringendole la mano come se volesse salutarla. Questo gesto, apparentemente innocuo, ha distratto la signora, permettendo alla giovane di sottrarle l’orologio senza destare sospetti. Dopo pochi istanti, la ladra si è allontanata, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini della polizia

Gli agenti di polizia, giunti sul luogo del furto, hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato le indagini. Hanno esaminato la scena del crimine alla ricerca di indizi utili per identificare la ladra. La modalità del furto, che ha visto l’uso di un approccio amichevole, è un chiaro segnale di come i ladri stiano diventando sempre più audaci e ingegnosi nel loro operato.

La sicurezza in città

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strade di Milano, in particolare in zone frequentate da turisti e residenti. È fondamentale che le autorità locali intensifichino i controlli e le misure di sicurezza per prevenire simili incidenti. I cittadini sono invitati a prestare attenzione e a segnalare comportamenti sospetti, contribuendo così a rendere la città un luogo più sicuro per tutti.